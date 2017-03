Doch nicht nur Deutsche, auch eine halbe Million Männer aus den von Deutschland besetzten Gebieten waren freiwillig bei der Waffen-SS, in Kampfeinheiten oder als Wachleute in Konzentrationslagern. Warum, das erforscht ein internationales Historikerteam.

Laut den ersten Ergebnissen waren viele auf die finanzielle Versorgung aus, für andere war es der einzige Weg, zu überleben. Denn einige Freiwillige kamen aus Kriegsgefangenenlagern, in denen viele starben. Manche Ukrainer versprachen sich eine bessere Zukunft in Deutschland, weil es ihr Land nicht mehr gab. Nicht wenige wollten mit Deutschland den Kommunismus bekämpfen. Diese Gruppe hielt am längsten an ihren Überzeugungen fest.

Doch egal, warum die Männer mitmachten, nach dem Krieg war ihr Schicksal gleich: Ihre Rolle wurde in den Heimatländern totgeschwiegen.