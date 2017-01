Eineiige Zwillingen haben einen ähnlicheren IQ

Das erste, wenig überraschende: Sowohl Gene als auch Umwelt beeinflussen unser Leben. Beispiel: Intelligenz. Da sagt man ja, dass Intelligenz stark von den Genen beeinflusst ist – und tatsächlich: Eineiige Zwillinge haben am häufigsten ähnliche Intelligenzquotienten, besonders wenn sie in der gleichen Familie aufwachsen. Nicht mehr so stark ist der Zusammenhang bei zweieiigen Zwillingen - auch wenn sie zusammen aufgewachsen sind und noch schwächer ist der Zusammenhang bei normalen Geschwistern. Und bei nicht verwandten, aber zusammen aufgewachsenen Kindern ist der Zusammenhang in Sachen Intelligenz am niedrigsten.

Beim Thema Bildung ist es komplizierter, zu bestimmen, ob Gene oder Umwelt wichtiger sind. In Deutschland hängt Bildung immer noch sehr oft vom Elternhaus ab – Beispiel: Wenn Eltern eine hohe Bildung haben, kommen auch die Kinder öfter aufs Gymnasium. Aber: Die konkreten Schulnoten, unabhängig von der Schulform, die hängen dann laut den Forschern stärker von den Genen ab.

Dass sowohl die Gene als auch die Umwelt Einfluss haben, ist keine Überraschung. Aber: Ein interessantes Zwischenergebnis hat die Studie schon hervorgebracht: