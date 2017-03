Welche Operation steht bei eurem Hund an? Worunter leidet eure Katze? Viele überzüchtete Haustiere sind eigentlich gar nicht mehr lebensfähig.

Wer sich für ein Haustier interessiert, hat sich diese Frage hoffentlich schon gestellt: Welches Tier geht eigentlich noch? Kurzköpfigkeit ist ja im Moment sehr in Mode. Perserkatzen leiden darunter, genau wie der Mops oder die englische und französische Bulldogge. Bei Tieren aus Zuchtlinien, in denen das extrem gezüchtet worden ist, sollten wir ganz klar "Nein" sagen, erklärt Martin Kramer. Er ist Fachtierarzt für ­Chirurgie.

"Qualzucht bedeutet, dass Tiere so gezüchtet sind, dass sie ein normales Leben nicht mehr führen können."

Was Tierärzte schon länger klar zu machen versuchen: Tiere können krank werden, aber extreme Zuchtvarianten sorgen dafür, dass das Tier von Anfang an krank ist. Martin Kramer und seine Kollegen wollen darauf aufmerksam machen - damit "Tiere die röcheln, nicht mehr gekauft werden."

Der Mops musste unter das Messer

Seiner eigenen Stieftochter musste Martin Kramer in Sachen Haustier schon tierfachärztlich helfen. Ihre Hundewahl fiel ausgerechnet auf den Mops, der am lautesten röchelte. "Der war extrem überzüchtet: Zu enge Nasenlöcher, ein zu langes Gaumensegel hinten im Rachen, eine Kehlkopflähmung und so weiter."