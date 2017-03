In über 60 Städten in mehreren europäischen Staaten sind Kundgebungen der Bewegung #PulseofEurope angemeldet. In Berlin zum Beispiel werden rund 5.000 Teilnehmer auf dem Gendarmenmarkt erwartet. Dort gab es schon gestern mit dem March for Europe eine Pro-Europa-Demo. Anlass war der Jahrestag der Römischen Verträge, die als Grundstein für die heutige EU gelten.

Die Bewegung Pulse of Europe setzt sich für ein freies und geeintes Europas ein. Sie trifft sich seit einigen Monaten jeden Sonntag um 14h in etlichen Städten.