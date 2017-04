In Deutschland beteiligen sich acht Bundesländer - und zwar Hessen, Bayern, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Bremen und das Saarland. Allein Bayern schickt etwa 1900 Polizisten auf die Jagd nach Temposündern. Die anderen acht Bundesländer beteiligen sich dieses Mal nicht am Blitz-Marathon.

Vor zwei Jahren waren es noch 15 Bundesländer, die verstärkt die Geschwindigkeit auf ihren Straßen überprüfen ließen. In den meisten Bundesländern fängt der Blitzmarathon morgen um sechs Uhr morgens an. Nur in Bremen und Sachsen sind die Polizisten schon von Mitternacht an im Einsatz. Mit der Aktion will die Polizei nach eigenen Angaben das Bewusstsein der Autofahrer für zu hohe Geschwindigkeit schärfen. Die ist in Deutschland Unfallursache Nummer eins.