Die USA hatten die Bombe in den 2000er Jahren entwickelt, aber bisher noch nie im Gefecht eingesetzt. Ihre militärische Bedeutung ist umstritten, sie gilt wegen ihrer schieren Größe und der enormen Druckwelle vor allem als Mittel der psychologischen Kriegsführung. Nach ihrem Kürzel MOAB (Massive Ordnance Air Blast) hat sie den Spitznamen "Mother Of All Bombs" bekommen. Auch der zuständige afghanische Bezirksgouverneur war beeindruckt:

Der Kommandeur der US-Truppen in Afghanistan, General John Nicholson, wird mit den markigen Worten zitiert, dass die Bombe genau die richtige Munition sei, um den Druck der Offensive gegen den IS aufrechtzuerhalten. Die Terrormiliz ist erst 2015 in Afghanistan aufgetaucht, hat aber seit Jahresanfang schon drei große Anschläge in Kabul für sich reklamiert. Experten befürchten, dass sich die Extremisten nach ihrer Vertreibung aus Syrien und dem Irak in Afghanistan und Zentralasien niederlassen könnten.