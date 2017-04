Die drei Bekennerschreiben, die am Tatort des Sprengstoffanschlags auf die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund gefunden wurden, waren offenbar gefälscht.

Davon gehen nach Informationen von SZ, NDR und WDR die Ermittler aus. Nach einer islamwissenschaftlichen Untersuchung gibt es demnach erhebliche Zweifel daran, dass die drei Exemplare von radikalen Islamisten verfasst wurden. Vermutlich sollte nur dieser Eindruck erwecken werden. Politische Forderungen seien genauso untypisch für die Terrormiliz IS wie das Fehlen von Symbolen des IS und die Platzierung der Schreiben am Tatort.

Damit bleiben die Hintergründe des Anschlags unklar. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben aus dem linksextremistischen Bereich wird von Experten ebenfalls als Fälschung eingeschätzt. Auch der Verdacht gegen zwei Männer mit Kontakten zu islamistischen Kreisen erhärtete sich nicht.