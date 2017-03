Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" hat das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen schon vor einem Jahr vor dem Attentäter gewarnt. Es soll dem NRW-Innenministerium mitgeteilt haben, dass Anis Amri eine Terrortat planen könnte. In einem überwachten Chat habe er ein bekanntes Codewort für ein Attentat benutzt. Amri soll angekündigt haben, in Deutschland eine "Schwester heiraten" zu wollen. Weil sein Chat-Partner das nicht verstand, habe Amri den Begriff "Dougma" verwendet - nach Angaben der LKA-Beamten eine Metapher für einen Selbstmordanschlag.

Dem Bericht nach hat das LKA dem Landesinnenministerium empfohlen, Amri abzuschieben. CDU und FDP werfen SPD-Innenminister Ralf Jäger jetzt Versagen vor, weil sein Ministerium eine Abschiebung nicht durchgesetzt hat. SPD-Innenminister Jäger soll Mittwoch vor dem Landtags-Untersuchungsausschuss zu dem Fall aussagen.

Amri hatte am 19. Dezember einen LKW auf einen Weihnachtsmarkt gesteuert. Zwölf Menschen starben. Dutzende wurden verletzt. Einige Tage später wurde er in Italien bei einer Polizeikontrolle erschossen. Vorher hatte Amri sich knapp anderthalb Jahre in Deutschland aufgehalten - mit Dutzenden gefälschten Identitäten, eingestuft als Gefährder, observiert von der Polizei und zeitweise in Abschiebehaft.