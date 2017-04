Nach dem mutmaßlichen Anschlag in Stockholm kommen solidarische Reaktionen aus dem Ausland.

"Wir stehen zusammen gegen den Terror", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert via Twitter. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel drückten den Opfern und Verletzten ihre Solidarität aus.

Auch die Europäische Union und die Nato reagierten bestürzt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, ein Angriff auf einen der Mitgliedsstaaten sei ein Angriff auf alle EU-Staaten. Schweden könne auf jede erdenkliche Hilfe zählen.

Das Auswärtige Amt riet Reisenden in Schweden, vorerst in ihren Unterkünften zu bleiben. Sie sollten die Entwicklung der Lage über die Medien verfolgen und auf weitere Sicherheitshinweise achten.

Facebook aktivierte seinen "Sicherheitscheck". Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden.