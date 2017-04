Dann wäre einer der größten jemals registrierten Eisberge im Südpolarmeer unterwegs. Doch wohin treibt er dann? Dieser Frage sind deutsche Polarforscher, unter anderem vom Alfred-Wegener-Institut, nachgegangen. Sie haben am Rechner modelliert, welchen Kurs Eisberge im Südpolarmeer nehmen. Ihre Prognose: Falls der Eiskoloss nicht direkt in viele kleine Stücke zerbricht, wird er erst einmal drei, vier Jahre in der Nähe der Antarktis-Küste in der Bucht des Weddelmeeres treiben, bevor er im Atlantik landet.

Schmelzen wird der Eisberg im wärmeren Atlantikwasser vor allem an der Unterseite. Bis er komplett geschmolzen ist, wird er wohl etwa acht bis zehn Jahre unterwegs sein.