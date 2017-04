Nach Aussage Gabriels ist der Grund dafür, dass er sich in Israel auch mit Vertretern mehrerer Menschenrechtsgruppen zusammensetzen wollte. Die israelische Regierung hat die Absage bestätigt. Netanjahu hatte schon in den vergangenen Tagen signalisiert, dass er mit diesem Treffen nicht einverstanden ist.

Gabriel hat unter anderem einen Termin mit einem Vertreter von Breaking the Silence - die Organisation prangert Gewalt israelischer Soldaten gegen Palästinenser an. Auch die anderen Aktivisten, die Gabriel treffen will, kritisieren, wie sich Israel im Westjordanland verhält. Politiker der israelischen Regierung bezeichneten die Organisationen deshalb als "anti-israelisch".