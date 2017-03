Ein Beispiel: In einer Debatte im US-Wahlkampf fiel Donald Trump Hillary Clinton 51 Mal ins Wort. Dafür, dass Frauen von Männern daran gehindert werden, auszureden, gibt es auch einen Begriff: "Manterrupting".

Die New York Times berichtet, dass ein brasilianisches Unternehmen zu diesem Phänomen eine App entwickelt hat. Sie heißt Women Interrupted und zählt, wie oft Frauen von Männern unterbrochen werden. Dazu wird zunächst die Stimme einer Nutzerin aufgezeichnet und analysiert, damit die App sie später erkennen kann. Über das Mikrofon des Smartphones analysiert das Programm dann Gespräche und zählt, wie oft die Nutzerin unterbrochen wird. So liefert die App verlässliche Zahlen zum männlichen Ins-Wort-Fallen. Die Entwickler sagen, dass die Daten auch helfen können, Manterrupting zu erforschen. Dabei könne es nicht nur darum gehen, wie oft Frauen unterbrochen werden, sondern auch warum und in welchen Situationen das geschieht.