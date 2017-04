Heute schon an morgen denken: Japan hat den 24. Juli 2020 zu dem Tag erklärt, an dem alle von zu Hause aus arbeiten sollen.

Die Regierung will so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens starten an dem Tag die Olympischen Spiele und die Straßen sollen dann nicht mit Pendlern verstopft sein. Zweitens will Japans Regierung generell fördern, dass mehr Leute Home-Office machen. Deshalb sind Unternehmen gebeten worden, dass Angestellte schon jetzt wenigstens etwas später kommen dürfen und vorher zu Hause arbeiten - bis halb elf Uhr vormittags.

Schritt für Schritt soll Homeoffice-Arbeit dann bis 2020 ausgebaut werden. In Japan ist die Arbeit noch sehr traditionell: Pünktlich und lange im Büro sein ist Standard. Nur wenige Unternehmen bieten Angestellten überhaupt die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Viele haben zum Beispiel Bedenken wegen des Datenschutzes.

Die japanische Regierung hat Änderungen in der Arbeitswelt zu einem ihrer wichtigsten Ziele erklärt. Das soll die Work-Life-Balance verbessern und den Fachkräftemangel beheben. Vor allem Frauen gehen oft nicht mehr arbeiten, wenn sie Kinder bekommen oder sich um ältere Familienmitglieder kümmern müssen.