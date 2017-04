Meeresströmungen tragen das Plastik offenbar bis vor die Ostküste von Grönland und in die Barentssee nördlich von Norwegen. Dort sammelt sich der Müll im Meerwasser an. Das berichten spanische Forscher im Fachmagazin Science Advances. Sie haben bei einer Expedition im Polarmeer an vielen Orten Meerwasser-Proben genommen.