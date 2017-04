Computerspiele zocken ist in Deutschland keine anerkannte Sportart - in Asien ist das anders.

Und E-Sport wird dort jetzt nochmal aufgewertet und offizieller Teil der Asienspiele 2022 in China. Das gab das Asiatische Olympische Komitee bekannt. Zur Begründung hieß es: Man berücksichtige die "rasante Entwicklung und Popularität dieser neuen Form der Sportbeteiligung".

Letztes Jahr wurde beim E-Sport weltweit mehr als eine halbe Milliarde Euro umgesetzt. Die Zahl der Zocker in Asien wird auf 350 Millionen geschätzt. In Deutschland stellen zum Beispiel die Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und VfL Wolfsburg eigene E-Sport-Teams. Große Turniere mit Spielen wie "League of Legends" oder "Fifa" füllen ganze Arenen, online schauen Hunderttausende zu.