Der Handwerks-Zentralverband in München hat die aktuellen Ausbildungszahlen vorgelegt, und demnach wurden 2015 nur noch gut 360.000 Lehrverträge abgeschlossen. Fünf Jahre vorher waren es noch 440.000.

Demnach fällt es wohl besonders Bäckern schwer, interessierten Nachwuchs zu finden. In dem Bereich hat sich die Zahl der Auszubildenden innerhalb von sieben Jahren fast halbiert. Auch in anderen traditionellen Handwerksberufen bröckelt es schwer an der Nachwuchs-Front. Hauptursachen sind nach Einschätzung des Verbandes der demografische Wandel und der Trend zum Abitur und Studium. Da müsse jetzt die Politik gegensteuern und Schulabgängern klarmachen, dass eine duale Ausbildung auch Chancen und Vorteile birgt.