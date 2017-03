Ein Fußabdruck mit 1,75 Metern Länge - so was kann eigentlich nur von einem Dinosaurier stammen. Stimmt.

So ein Riesending haben Wissenschaftler in einer Region im Nordwesten von Australien entdeckt, zusammen mit Tausenden anderen Dino-Spuren aus einer Zeit von vor mehr als 125 Millionen Jahren.

© The University of Queensland, Steve Salisbury, Damian Kelly

Weil es dort so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt gibt, nennen die Forscher das Gebiet "Australiens Jurassic Parc" und haben ihre Forschungen dort jetzt in einer Sonderausgabe eines Fachjournals veröffentlicht. Möglicherweise ist der 1,75-Meter-Fußabdruck der längste der Welt: 2016 wurden welche in der Mongolei gefunden, die 1,06 Meter lang waren, und 2015 welche in Deutschland, mit 1,20 Metern Länge.