Eine Friseurin in dem zentralamerikanischen Inselstaat sagte der New York Times, jeder zweite Anrufer wolle sich die Haare blond färben lassen. Den Trend hat die Baseball-Nationalmannschaft ausgelöst. Die Spieler, die eigentlich ausnahmslos dickes, dunkles Haar haben, waren in den Spielen der World Baseball Classic immer wieder mit teilweise oder komplett blondiertem Kopf angetreten. Je erfolgreicher das Team in dem Turnier war, desto mehr Puerto Ricaner folgten dem Trend.

Ein Spieler des Teams freute sich und sagte, das sei genau das, was sich die Spieler wünschten: das Land und seine Bürger zu verbinden - und ihnen das Beste zu geben.

Trotz aller Solidarität hat Puerto Rico gestern im Finale des Turniers gegen die USA verloren.