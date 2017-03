So wird ja im normalen Sprachgebrauch der Glockenturm in London genannt, eigentlich ist Big Ben aber eine der Glocken - und zwar die Größte. Wissenschaftler der Universität in Leicester haben jetzt für eine BBC-Sendung zum ersten Mal die Schwingungen von Big Ben vermessen, um herauszufinden, warum der Ton der Glocke so harmonisch klingt.

Dazu haben die Forscher vier verschiedene Glockenschläge von Big Ben untersucht, von 9 bis 12 Uhr. Mit Hilfe von zwei Lasern wurden die Schwingungen aufgezeichnet, ohne die Glocke dabei zu berühren - und so das Schwingungsbild zu verfälschen. So konnten die Wissenschaftler mehr als 500 Messdaten sammeln und am Computer auswerten.

Demnach ist Big Ben dicker als andere, vergleichbar große Glocken, wiegt mehr und hat deshalb eine höhere Tonlage als zu vermuten wäre. Die Glocke wiegt fast 14 Tonnen und ist eine der Größten in Großbritannien.