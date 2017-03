Studieren bringt mehr Geld

Und Mediziner verdienen am besten. Und zwar deutlich mehr als die meisten anderen. Das ist bei einer Untersuchung des Ifo-Instituts herausgekommen, die von einer Fondsgesellschaft in Auftrag gegeben wurde, die auch mit Angeboten fürs Bildungssparen wirbt. Die Autoren hatten sich angeschaut, wie viel Menschen je nach Abschluss verdienen. Wer ein Studium abschließt, bekommt in seinem Job-Leben fast 400.000 Euro netto mehr als jemand mit einer Ausbildung.

Innerhalb der Studiengänge gibt es dann aber extreme Unterschiede. Wer als Mann Sozialarbeit studiert, kommt im ganzen Leben nur auf knapp 20.000 Euro mehr als jemand mit Ausbildung. Bei Medizinern sind es fast eine Million Euro mehr - allerdings nur bei den Männern. Die Frauen schneiden deutlich schlechter ab.

Finanziell gesehen lohnt sich ein Studium für Männer fast immer mehr als für Frauen. Die Autoren schreiben, dass Männer häufiger auf Führungspositionen landen. Und dass Frauen immer noch häufiger in Teilzeit arbeiten.