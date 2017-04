Jan Böhmermann hat angeboten, die Einnahmen aus seinem Satiresong zu spenden - und zwar an die Rheinische Musikschule. Mit dem Geld soll nach seinem Willen die Musikausbildung von Kinder und Jugendlichen gefördert werden. Die Verwaltung der Stadt Köln freut sich über das Angebot und will es prüfen.

Das Stück "Menschen Leben Tanzen Welt" ist bis auf Platz sieben der Charts geklettert. Mit ihm meint es Böhmermann nicht gut mit der deutschen Musikwelt: Der Song erinnert an vieles, was gerade in Deutschland erfolgreich ist. Böhmermanns Songtext wurde aber nach seinen Angaben von fünf Schimpansen im Gelsenkirchener Zoo zusammengestellt - unter anderem aus Werbeslogan und Textschnipseln aus dem Netz.