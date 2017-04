Umso überraschender sind die Ergebnisse einer neuen Studie: In Bosnien und Herzegowina leben sehr große Menschen, obwohl in der Region viele Menschen wirtschaftliche Probleme haben und Unterernährung immer noch ein Problem darstellt. Wie die Forscher im Fachjournal Royal Society Open Science schreiben, haben sie zwischen 2015 und 2016 die Körpergröße von mehr als 3000 jungen Männern in Bosnien-Herzegowina gemessen. Im Schnitt waren sie 181,2 Zentimeter groß. Damit gehören bosnisch-herzegowinische Männer zusammen mit Niederländern und Montenegrinern zu den größten der Welt.

Das Forscherteam erklärt seine Ergebnisse mit genetischen Faktoren: Vor allem in Herzegowina besitzen viele Männer eine bestimmte Gengruppe, die auf dem Y-Chromosom sitzt. Ein Zusammenhang zwischen dieser Gruppe und Körpergröße wurde schon in früheren Studien nachgewiesen. Die Wissenschaftler glauben: Wenn sich die Ernährungsbedingungen verbessern, könnten die Männer in der Region noch wesentlich größer werden.