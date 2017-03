Er sprach vor Parlamentspräsident Norbert Lammert die Eidesformel mit dem religiösen Zusatz "So wahr mir Gott helfe".

Seine erste Rede als Bundespräsident nutzte Steinmeier für deutliche Worte in Richtung Türkei. An die Adresse des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sagte er: "Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche." Außerdem forderte er die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel.

In seiner Ansprache rief er auch dazu auf, die Demokratie in Deutschland zu achten und zu wahren. Er wandte sich gegen einfache Antworten von Rechtspopulisten und mahnte Bereitschaft an, sich mit anderen Positionen zu befassen, anstatt sich in "Echokammern" im Internet selbst bestätigen zu lassen.

Zuvor hatte Joachim Gauck seinem Nachfolger für das neue Amt "Mut, aber auch Geduld, Freude und Schaffenskraft" gewünscht. "Zutrauen zu den Menschen wird zum Segen für das Land", gab er Steinmeier mit auf den Weg. Gauck wurde von den Mitgliedern des Bundestags und des Bundesrats mit stehendem Beifall verabschiedet.