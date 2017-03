Im Bundesrat hat es keine Mehrheit gegen das Gesetz gegeben, trotz der Bedenken mehrerer Landesregierungen. Damit gilt das, was der Bundestag beschlossen hatte: Autofahren auf Autobahnen und Bundesstraßen kostet in Zukunft Geld. Wer in Deutschland lebt, der bekommt etwas über die Steuer zurück. Es wird nicht genau derselbe Betrag sein, der für die Maut fällig wird. Das hatte die EU-Kommission verhindert, weil sie es für Diskriminierung anderer EU-Bürger hält. Unterm Strich sollen aber trotzdem vor allem Ausländer zahlen.

Eingeführt werden soll die Maut übernächstes Jahr. Bundesverkehrsminister Dobrindt will jetzt einen Betreiber suchen, der das elektronische Mautsystem aufbaut.