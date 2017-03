Die Bundeswehr hat intern nach alternativen Standorten für die türkischen Stützpunkte in Konya und Incirklik gesucht.

Dabei sei man auf acht mögliche Standorte gestoßen, schreibt die Zeitung Die Welt - zum Beispiel in Kuwait, Jordanien und Zypern. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken hat es aber noch keine Gespräche mit den jeweiligen Landesregierung über eine Stationierung von Bundeswehrsoldaten gegeben.

Zur Zeit operiert die Bundeswehr von den türkischen Stützpunkten Konya und Incirlik aus und beteiligt sich am Kampf gegen den IS. Allerdings ist die Stimmung zwischen der deutschen und der türkischen Regierung zur Zeit nicht so gut. Das hat auch Auswirkungen auf die Bundeswehrsoldaten. Immer wieder wurden deutsche Parlamentarier zum Beispiel daran gehindert, die Soldaten zu besuchen.