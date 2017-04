Wer sich in die Bundeswehr einhackt, kann eine Menge Schaden anrichten - nicht nur, weil er dann an geheime Informationen kommen könnte, sondern auch an computergesteuerte Waffensysteme.

Solche Attacken soll jetzt eine neue Cyber-Einheit abwehren. Ab heute gibt es neben dem Heer, der Marine und der Luftwaffe das Kommando Cyber- und Informationsraum (mit der praktischen Abkürzung KdoCIR). Der Hauptsitz der Einheit ist in Bonn, aber viele Soldaten und andere Spezialisten werden an verschiedenen Standorten sein. Sie fängt mit 260 Mitgliedern an, bis zum Sommer sollen fast 14.000 Dienstposten in den Bereich fallen. Eine eigene Farbe fürs Barett und ein eigenes Abzeichen gibt's auch.

Allein von Jahresbeginn bis Anfang März wurden die Netzwerke der Bundeswehr über 280.000 Mal angegriffen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht darin eine wachsende Gefahr und hatte deshalb die neue Einheit vor rund zwei Jahren angekündigt. Sie meint, mit der neuen Einheit sei Deutschland "international mit an der Spitze" - auch wenn andere Länder wie die USA oder Großbritannien längst eigene Cyberkommandos eingerichtet haben.

Wer arbeitet da?