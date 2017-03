Ein Soldat bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall soll über Monate hinweg von Ausbildern und Kameraden sexuell belästigt und genötigt worden sein. Der Soldat hatte sich im Oktober an den Wehrbeauftragten gewandt, die Vorfälle sollen sich in den Monaten davor ereignet haben: Von November 2015 bis September 2016. Als der Soldat den Wehrbeauftragten informierte, soll er ein Praktikum bei einer anderen Einheit gemacht haben - offenbar wollte er auf keinen Fall zurück zu seiner Einheit.

Erst letzten Monat war bekannt geworden, dass in einer Kaserne in Pfullendorf in Baden-Württemberg Soldaten misshandelt worden sein sollen. Das Verteidigungsministerium macht allerdings einen Unterschied. In Pfullendorf sollen Soldaten jahrelang während ihrer Ausbildung misshandelt worden sein – da ging es um demütigende Rituale, um sexuelle Nötigung. Das Ministerium schreibt, anders als in Pfullendorf beträfen die Fälle in Bad Reichenhall nur eine Teileinheit. Und das Ministerium betont, dass die verantwortlichen Kommandeure konsequent reagiert hätten. Allerdings schreibt der Bayerische Rundfunk, der als einer der ersten über die Vorwürfe berichtet hat, dass es bemerkenswert sei, dass das Ganze offenbar so lange gehen konnte – zehn Monate. Und, dass der Soldat sich erst getraut habe, die Sache öffentlich zu machen, als er nicht bei seiner Einheit war.