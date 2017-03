Die zuständige Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt - und darauf hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit einem Offenen Brief reagiert. Von der Leyen schreibt, die Wortwahl der Staatsanwaltschaft, mit der die Einstellung des Verfahrens begründet wurde, sei "völlig inakzeptabel."

Der Wortlaut ist bei der Staatsanwaltschaft selbst nicht öffentlich zugänglich, von der Leyen zitiert aber eine Passage daraus. Demnach hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren aus folgendem Grund eingestellt:

„Bei dem von Ihnen beschriebenen ,Imponiergehabe’ des Beschuldigten (Posen, Muskelspiel, Aufforderung zum Sex, Griff an das Gesäß) ist jedoch nach allgemeinem (vorwiegend männlichem) Verständnis davon auszugehen, dass der Beschuldigte sein ,Interesse’ an Ihnen damit kundtun und nicht, dass er Sie beleidigen wollte.“

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen schreibt in ihrem Brief: "Mit dieser Einschätzung bedeutet die Staatsanwaltschaft letztendlich einer Soldatin, sie müsse sich übergriffiges und unverschämtes Verhalten von Kameraden gefallen lassen, weil ein Griff ans Gesäß nach 'vorwiegend männlichem Verständnis' nicht beleidigend gemeint sei. Solche Interpretationen sind abenteuerlich und aus der Zeit gefallen. Denn sie machen den Mut zunichte, sich gegen sexuelle Belästigung zu wehren, und zerstören das Vertrauen von Opfern sexueller Übergriffe, an übergeordneter Stelle Verständnis und Schutz zu finden. Und es signalisiert potenziellen Tätern, dass Übergriffe schon okay sind, wenn es 'nur' darum geht, 'Interesse' an einer Frau oder einem Mann zu bekunden."