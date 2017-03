Das ist deshalb so außergewöhnlich, weil in der Siedlung, in der sie wohnen, ehemals verfeindete Gruppen leben. In dem Projekt bauen Hutu und Tutsi gemeinsam Pflanzen an - genauso wie Angehörige der Batwa-Pyhmäen. Sie gelten als die Urbevölkerung Burundis, werden aber heute unterdrückt und verachtet. Zusammengebracht hat alle die NGO New Generation. Ihr Gründer hat selbst seine Familie im Bürgerkrieg zwischen Hutu und Tutsi verloren und will jetzt dafür sorgen, dass seine Kinder friedlicher aufwachsen.

In Burundi besteht die Bevölkerung aus einer Hutu-Mehrheit und einer Tutsi-Minderheit. Im Bürgerkrieg zwischen ihnen wurden seit den 70er Jahren hunderttausende Menschen getötet. Gerade steckt Burundi in einer Krise, seit Präsident Pierre Nkurunziza vor einem knappen Jahr angekündigt hat, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Das widerspricht einem 2006 geschlossenen Friedensabkommen, das den Bürgerkrieg beenden sollte.