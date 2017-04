Die soll es vor allem in Nordrhein-Westfalen geben, unter anderem in Bochum, Dortmund und Duisburg. Auch in Frankfurt wollen Tuner zum "Car-Freitag" zusammenkommen. Mehrere Städte haben die Treffen verboten, darunter sind Paderborn und Limburg.

Die Polizei hat Kontrollen angekündigt. In Brandenburg will sie mehr Blitzer aufstellen, zum Beispiel in Fulda sollen Polizisten mehr Präsenz zeigen. In Duisburg will die Stadt heute einige Straßen verengen, um Autorennen zu verhindern.