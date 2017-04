Nach den Explosionen in Dortmund geht die Polizei von einem gezielten Angriff auf die Mannschaft von Borussia Dortmund aus.

Das sagte Dortmunds Polizeipräsident am Abend auf einer Pressekonferenz. Die konkreten Hintergründe der Tat seien aber noch nicht klar.

Kurz vor dem Champions-League-Spiel Dortmund gegen Monaco waren drei Sprengsätze in der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses explodiert. Die Wucht der Detonationen ließ Scheiben des Busses zu Bruch gehen. Innenverteidiger Marc Bartra wurde am Handgelenkt verletzt und noch am Abend operiert.