Mit diesem Angebot will die Polizei in Peking Denunzianten locken. Sie sollen sich vor allem auf Ausländer, die in China leben, konzentrieren. Die Belohnung entspricht fast sechs durchschnittlichen Jahresgehältern in Peking. Wer eine Anzeige abgibt, kann anonym bleiben und sogar Polizeischutz für seine Familie beantragen.

Ausländer werden von den chinesischen Behörden in den letzten Jahren immer wieder als Bedrohung der inneren Sicherheit dargestellt. Damit rechtfertigt die Regieurng auch Zensurmaßnahmen. Letztes Jahr wurde ein schwedischer Menschenrechtler wegen angeblicher Spionage inhaftiert. Er kam erst nach einem öffentlichen Geständnis im chinesischen Fernsehen frei.