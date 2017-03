In ein paar Tagen wird in China der Toten gedacht.

Es gibt einen offiziellen Feiertag und an dem reisen Menschen zu den Gräbern ihrer verstorbenen Verwandten, trauern und verbrennen Geld, das die Toten besänftigen soll. Umweltbewusste Chinesen finden die Reisewelle an diesem Tag überflüssig, viele Menschen haben auch keine Zeit, die Reise anzutreten. Für die gibt es jetzt eine Lösung - und zwar "Trauern per Livestream". In der Stadt Nanjing können Verwandte von Verstorbenen professionelle Trauernde bezahlen, die übernehmen dann das Trauern, die Grabpflege und das Geld-Verbrennen. Über eine App wird das Ganze gestreamt und die Verwandten sind live mit dabei.

Einige Friedhöfe haben sich noch etwas anderes ausgedacht. Sie bieten Online-Plattformen zum Trauern an, auf denen Angehörige Fotos hochladen können. Damit wollen die Friedhöfe verhindern, dass am Totengedenktag zu viele Menschen auf einmal kommen.