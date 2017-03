Die offiziellen Zahlen der Bahn sehen ein bisschen anders aus. Im Februar zum Beispiel waren ICE und IC so pünktlich wie lange nicht. Mehr als 86 Prozent kamen so an, wie es im Fahrplan stand. Die Bahn sagt: Das liegt daran, dass Sturmtief "Thomas" kaum Probleme gemacht hat. Sonst sorgt das Wetter im Herbst und Winter oft für Verspätungen bei der Bahn, zum Beispiel weil Bäume auf die Gleise fallen.

Seit ein paar Jahren kann jeder auf der Bahn-Seite im Netz gucken, wie oft es Verspätungen gibt. Normalerweise sind S-Bahnen und Regio-Züge verlässlicher als Fernzüge. Die Bahn nimmt es mit ihrer Definition von "Verspätung" allerdings nicht ganz so streng. Bei ihr gilt jeder Zug, der maximal fünf Minuten verspätet ist, noch als pünktlich.