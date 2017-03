Aber ist er deswegen ein Lebewesen? Die Deutsche Umwelthilfe will zumindest, dass ein Fluss in einer symbolischen Aktion als Lebewesen eingestuft wird, nämlich der Rhein. Damit soll es einfacher sein, ihn vor Verschmutzungen zu schützen. Nach Angaben des Umwelthilfe-Geschäftsführers mache schon der Name "Vater Rhein" deutlich, dass der Fluss für die Menschen und auch die Natur eine überragende Bedeutung habe.

Weltweit gibt es schon mehrere Flüsse, die die gleichen Rechte haben wie natürliche Personen: In Indien wurden die Flüsse Ganges und Yamuna zu Rechtspersonen erklärt und auf der Nordinsel Neuseelands der Whanganui River.