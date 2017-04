In Südafrika töten illegale Wilderer im Schnitt drei Nashörner pro Tag - letztes Jahr waren es insgesamt über 1.000. Das ist mehr als neu geboren werden.

Jetzt hat die Schutzorganisation " Rhinos without Borders " (Nashörner ohne Grenzen) damit angefangen, 100 Dickhäuter ins Nachbarland Botsuana zu bringen, um sie zu retten. Dort ist Wilderei nach Angaben von Experten sehr selten. Die ersten zwölf Nashörner haben den Transport per Lastwagen und Flugzeug ins Okavango Delta nach Angaben der Tierschützer gut überstanden.

In ganz Afrika gibt es Schätzungen zufolge nur noch 20.000 bis 25.000 Breitmaul- und Spitzmaulnashörner. Außerhalb des Kontinents kommen Nashörner noch in Indonesien, Indien und Nepal in freier Wildbahn vor. Die Tiere sind vom Aussterben bedroht.

Der Handel mit dem Horn von Nashörnern ist international verboten, auf dem Schwarzmarkt lässt sich damit aber viel Geld machen. In China und Vietnam werden dem Horn heilende und aphrodisierende Kräfte zugeschrieben.