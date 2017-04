Die Bundesanwaltschaft hat bisher dafür keine Belege gefunden. Sie hat aber trotzdem Haftbefehl gegen den Mann beantragt. Er soll Mitglied bei der Terrormiliz IS sein. Die Bundesanwaltschaft glaubt, dass er sich spätestens Ende 2014 dem IS im Irak angeschlossen hat. Später soll er über die Türkei nach Deutschland gekommen sein - und auch da weiter Kontakt zu IS-Mitgliedern gehabt haben. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof entscheidet heute, ob der Iraker in Untersuchungshaft kommt.

Auch der zweite Mann, der verdächtigt wurde hat offenbar nichts mit dem Anschlag zu tun. Der Bundesanwaltschaft zufolge hat sich auch gegen den 28-Jährigen Deutschen aus dem Kreis Unna der Verdacht nicht erhärtet.



Bei dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund waren am Dienstag der Spieler Marca Bartra und ein Polizist verletzt worden. Auf dem Weg ins Stadion waren neben dem Bus mehrere Sprengsätze detoniert. Das Championsleague-Spiel gegen den AS Monaco wurde daraufhin um einen Tag verschoben. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts.