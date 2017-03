Weltweit gehen die Lichter aus

Länder auf der ganzen Welt wollen heute wieder ein Zeichen für den Umweltschutz setzen - und zwar mit der Aktion "Earth Hour".

Das bedeutet, dass Millionen Menschen für eine Stunde das Licht ausschalten. Auch bekannte Sehenswürdigkeiten werden dunkel - zum Beispiel das Opernhaus in Sydney, der Moskauer Kreml und das Empire State Building in New York. In Deutschland schaltet das Brandenburger Tor in Berlin die Lichter aus oder auch die Frauenkirche in Dresden.

Die "Earth Hour" startet um 7 Uhr 30 Mitteleuropäischer Zeit. Los geht es im Inselstaat Samoa.