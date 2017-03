Die US-Regierung geht gegen den richterlichen Stopp des neuen Einreiseverbots vor. Das Justizministerium hat Widerspruch bei einem Bundesgericht in Maryland eingelegt. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor.

Gegen die einstweilige Verfügung eines Bundesrichters auf Hawaii will die Regierung nach eigenen Angaben später vorgehen. Nach dem Scheitern des ersten Dekrets hatte US-Präsident Donald Trump eine überarbeitete Version erlassen. Das neue Einreiseverbot hätte Donnerstag in Kraft treten sollen. Es sieht vor, dass Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern vorübergehend nicht mehr in die USA einreisen dürfen - und zwar geht es um die Länder Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia und Sudan. Ausgenommen sind dieses Mal der Irak und Personen mit schon ausgestellten Visa.