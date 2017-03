Zum dritten Mal in drei Tagen hat das türkische Außenministerium den niederländischen Gesandten in Ankara zum Gespräch geladen.

Grund ist das Auftrittsverbot für zwei türkische Minister am Wochenende in Rotterdam. Die Türkei fordert deswegen jetzt in Protestschreiben offiziell eine Entschuldigung der niederländischen Regierung. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach verlangt die türkische Regierung außerdem, dass das Vorgehen gegen türkische Demonstranten in Rotterdam Konsequenzen nach sich zieht. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte eine Entschuldigung schon am Sonntag abgelehnt.