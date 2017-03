Die kleckerfreie Weinflasche

Natürlich kann man wie ein Kellner beim Ausgießen eine Serviette um den Flaschenhals wickeln oder einen Anti-Klecker-Einsatz für die Flasche kaufen. Oder man ändert nach zwei Jahrhunderten endlich mal die Form von Weinflaschen - sagt ein US-Biophysiker (von der der Brandeis University). Er hat bei der Analyse von Zeitlupen-Videos vom Wein-Ausgießen herausgefunden: Eine zwei Millimeter breite kleine Extra-Rille vorne an der Flasche sorgt für kleckerfreies Ausgießen. Das ist auch in einem Video zu sehen. Laut seiner Uni ist der Forscher schon in Verhandlungen mit Flaschen-Herstellern.

Bis dahin hat er noch einen kleinen Tipp parat: Weinflaschen kleckern besonders stark, wenn sie fast voll sind. Da muss man dann also extra vorsichtig sein.