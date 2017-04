Das Problem an erneuerbaren Energien ist oft noch ihre Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt haben die deutschen Behörden zum ersten Mal einen Offshore-Windpark genehmigt, der fast ohne Subventionen auskommt.

Sie hatten die Anlage in der Nordsee so ausgeschrieben, dass der Bieter mit den geringsten Subventionsforderungen gewinnt. Dabei hat der Energieversorger EnBW den Zuschlag bekommen. Er soll pro Kilowattstunde Strom weniger als einen halben Cent staatliche Förderung bekommen, bei bisherigen Windparks vor der neuen Ausschreibung waren es um die 12 Cent. Drei weitere kleinere Windparks sollen von einem dänischen Betreiber gebaut werden, der maximal 6 Cent Förderung bekommt. Allerdings müssen die Verbraucher weiter den Ausbau der Stromleitungen bezahlen, damit die Windräder auf hoher See ans Netz angeschlossen werden können.

Die Bundesnetzagentur sagt, das neue Projekt belege die Wettbewerbsfähigkeit von Offshore-Windparks. Verbraucherschützer und Wirtschaft hatten gewarnt, dass die Technologie für die Windräder auf hoher See immer teurer wird und diese Kosten über die EEG-Umlage am Ende auf der Rechnung der Stromverbraucher landen.

Offshore-Windparks gelten für die nächsten Jahre als wichtigster Faktor beim Ausbau erneuerbarer Energien; bis 2025 sollen sie 40 bis 45 Prozent des Strombedarfs decken.