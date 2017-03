Im Zusammenhang mit dem Terroralarm in Essen führt die Spur zur Terrormiliz IS.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte in der ARD, dass es eine Verbindung zum IS gebe. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass es in dem Essener Einkaufszentrum einen Anschlag hätte geben können. Der Verfassungsschutz hatte der Polizei den Hinweis gegeben.

Laut NRW-Innenminister Ralf Jäger liegen keine Hinweise vor, dass es schon konkrete Vorbereitungen für ein Attentat gegeben hat. Die Ermittler prüfen aktuell, ob der IS direkte Kontaktleute in Deutschland hatte. Als Drahtzieher gilt ein Deutscher, der sich in Syrien aufhält und dort für die Terrormiliz IS kämpft. Bisher hat die Polizei zwei Männer aus Oberhausen verhört. Sie gelten aber nicht als unmittelbar Beteiligte.