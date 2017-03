Der Eurovision Song Contest findet dieses Jahr im Mai in Kiew in der Ukraine statt.

Aus Sicht der Führung in Russland ist das ein Problem, wegen des Konflikts mit der Ukraine. Deswegen dachten Politiker in Russland eine Zeit lang darüber nach, den ESC zu boykottieren - zumal die Organisatoren in der Ukraine eine Liste mit russischen Sängern erstellt haben, die nicht einreisen dürfen.

Jetzt hat die russische Führung eine andere Antwort auf das Problem gefunden. Sie schickt eine Sängerin, die schon mehrere Preise eingeheimst hat: Yulia Samoylova.