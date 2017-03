Neue Ein-Pfund-Münze in Großbritannien

Großbritannien will die sicherste Münze der Welt einführen.

Heute bringt die Bank of England eine neue Ein-Pfund-Münze in Umlauf. Sie ist zwölfeckig und soll besonders fälschungssicher sein. Die Münze ist mit einem Hologramm geprägt, so dass sie je nach Winkel, aus dem sie betrachtet wird, unterschiedlich aussieht. Mal sieht man auf ihr ein Pfund-Symbol, mal eine Eins. Wie auf jeder britischen Münze ist auch die Queen abgebildet.