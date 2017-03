Zumindest, wenn sich das Büro in einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses befindet. Wissenschaftler haben in verschiedenen Studien festgestellt, dass manche Leute sozusagen seekrank werden, wenn sie in einem Hochhaus sitzen. Das dürfte daran liegen, dass Hochhäuser bei starkem Wind immer ein bisschen schwanken. Einige Menschen klagen auch über Müdigkeit, Abgeschlagenheit, schlechte Konzentrationsfähigkeit und Motivationslosigkeit.

Wie der britische Telegraph berichtet, wollen Forscher der Unis Exeter und Bath nun in einem speziellen Simulator genauer untersuchen, wie genau sich Schwanken und verschiedene Vibrationen in Gebäuden auf die Gesundheit von Menschen in Gebäuden auswirken. In der Testkabine sollen beispielsweise auch vorbeifahrende Züge oder sich bewegende Menschenmassen simuliert werden können.

Den Forschern zufolge verbringen wir 90 Prozent unseres Lebens in Gebäuden, die vibrieren. Wie sich das auf uns und unser Wohlbefinden auswirkt, ist allerdings bisher kaum erforscht. Sie vermuten, dass diese Empfindlichkeit evolutionär bedingt ist: So könnten sich bewegende Äste Affen vor sich nähernden Angreifern warnen.