Die Parasiten nisten sich zum Beispiel in Betten ein. Sie springen auf Körper über und saugen Blut. Das machen sie schon sehr lange: Archäologen haben in einer Höhle im US-Bundesstaat Oregon den ältesten Bettwanzen-Fund überhaupt gemacht. Bis zu 11.000 Jahre alt sind die Fossilien demnach und stammen von gleich drei Arten. Damit sollen Cimex pilosellus, latipennis und antennatus nochmal mehr als 7.000 Jahre älter sein als die bislang älteste Bettwanze, die in Ägypten gefunden wurde.

Die US-amerikanischen Bettwanzen-Arten weisen den Archäologen zufolge eine Besonderheit auf: Sie saugten noch kein Blut am Menschen - vielleicht weil diese vor 11.000 Jahren nur saisonal und damit zu kurz in den Höhlen lebten. Die gefundenen Bettwanzen ernährten sich wohl ausschließlich von Fledermaus-Blut.