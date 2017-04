Nach Medienberichten hat die französische Justiz beim EU-Parlament beantragt, Le Pens Immunität aufzuheben. Richter in Frankreich sollen den Antrag dafür schon letzten Monat unterschrieben haben. Das ist allerdings erst jetzt bekannt geworden.

Le Pen und auch andere Europaabgeordnete ihrer Front National sollen Mitarbeiter als parlamentarische Assistenten bezahlt haben, obwohl sie in Wirklich Parteiarbeit für den Front National machten. Le Pen weist die Vorwürfe zurück.

Das Europaparlament hatte Anfang März schon einmal die Immunität Le Pens aufgehoben. Dabei ging es aber um einen anderen Fall: Le Pen hatte Hinrichtungsbilder der Terrorgruppe IS bei Twitter verbreitet.

Der Rechtspopulistin Le Pen werden gute Chance eingeräumt, es bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich in den nächsten Wochen in die Stichwahl zu schaffen.