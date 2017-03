In manchen Ländern Afrikas ist es trauriger Alltag, dass Nashörner getötet werden. Dieses Mal haben die Wilderer aber in der Nähe von Paris zugeschlagen - in einem Zoo. Da haben Unbekannte außerhalb der Öffnungszeiten einen Nashornbullen erschossen und ihm beide Hörner abgesägt. Das größere nahmen sie mit. Es wird noch ermittelt, wie es die Wilderer in den Zoo und das gesicherte Gehege geschafft haben.

Das Horn eines Rhinozeros gilt in manchen asiatischen Ländern als Wunderheilmittel. Wissenschaftlich nachgewiesen ist eine positive Wirkung nicht. Trotzdem fielen allein letztes Jahr mehr als 1000 Nashörner der Wilderei zum Opfer. Weltweit gibt es Schätzungen zufolge noch etwa 30.000 Tiere - wenn man alle Arten zusammenzählt.