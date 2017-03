Forscher der Harvard Medical School haben jetzt eine Methode vorgestellt , wie Mann ganz einfach sein Sperma testen kann – und zwar per Smartphone.

Das Smartphone wird dazu auf einen kleinen Plastikkasten aufgesteckt. Dann wird eine Spermaprobe zwischen zwei kleine Plastikplättchen gesogen und diese Plastikplättchen werden in den Kasten unter das Smartphone geschoben. Per Smartphone-Kamera sieht man dann über eine App, wie viele Spermien in der Probe unterwegs sind und wie schnell sie sich bewegen.